Os binóculos de Grimaldo não vêem para lá do Benfica

Álex Grimaldo está muito feliz no Benfica e confessa que não tem seguido os rumores do mercado que dão conta da sua alta cobiça por parte dos gigantes do futebol europeu, nomeadamente o Nápoles.

"Não estou focado no mercado, estou a pensar em trabalhar no Benfica. Estou muito contente aqui e não presto atenção ao que se fala lá fora", sublinhou o lateral espanhol, em declarações aos jornalistas, à margem do estágio do Benfica em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.



Resultados da pré-época não contam para a Supertaça



O futuro imediato, para Grimaldo, é a Supertaça. O defesa encarnado não faz contas, quando olha para os resultados de Benfica e Sporting na pré-época, e salienta que o importante é aquilo que cada equipa fará quando chegar o dia 4 de agosto, quando os dois clubes disputarão a Supertaça.

"Somos o Benfica, queremos sempre ganhar, mas não é o mais importante. O mais importante é chegar à Supertaça com boa condição física e bem encaixado na equipa", frisou Grimaldo, esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas, à margem do estádio do Benfica.

O lateral-esquerdo vincou, ainda, que "não viu nenhum jogo do Sporting", uma vez que está focado apenas na sua equipa.

Raúl de Tomás e um calor abrasador que pode auxiliar

Grimaldo assumiu que gostava que estivesse menos calor em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, onde o Benfica está a estagiar, mas salientou "é importante para recuperar a forma física e poder chegar ao dia 4 e poder ganhar" a Supertaça.



Além da supertaça, o espanhol já tem outros dois objetivos definidos: "Tentar ganhar o campeonato, que é a intenção do Benfica todos os anos, e tentar chegar longe na Europa."

Grimaldo não está surpreendido com Raúl de Tomás, visto que "já tinha jogado com ele, tinha-o visto jogar e sabia que era um grande jogador".



"Podemos esperar grandes coisas dele, mas primeiro é importante que tenha tranquilidade, que se adapte e que dê o melhor para a equipa", vincou Grimaldo, recusando-se a fazer comparações entre o espanhol e Jonas e João Félix, que deixaram o Benfica: "São diferentes. Saíram dois grandes jogadores e entrou outro grande jogador."

