Curta-metragem "Sleepwalk", do português Filipe Melo, premiada em Espanha

O filme "Sleepwalk", do cineasta português Filipe Melo, recebeu o prémio Onofre de Melhor-Curta Metragem no Festival Ibérico de Cinema em Badajoz.



"Sleepwalk" é uma adaptação ao cinema de um conto em banda desenhada com o mesmo nome, da autoria de Filipe Melo e Juan Cavia.

A BD tinha sido publicada, em 2017, na revista Granta Portugal.

Além deste filme, o festival espanhol distinguiu ainda o ator Fernando Rodrigues com o prémio de Melhor Interpretação Masculina, em "Por tua testemunha", de João Pupo, e o filme "Equinócio", de Ivo M. Ferreira, com o prémio AEC para Melhor Fotografia.

Este ano, competiam no festival cinco curtas-metragens portuguesas: "Sleepwalk", "Equinócio", "Por Tua Testemunha", "Nevoeiro", de Daniel Veloso, e "Rio entre as Montanhas", de José Magro.

Na abertura do festival foi exibido "Raiva", de Sérgio Tréfaut, uma adaptação ao cinema de "Seara de Vento", de Manuel da Fonseca.

No 25.º Festival Ibérico de Cinema, o prémio Onofre para Melhor Realização foi atribuído a "Mujer sin hijo", de Eva Saiz. No mesmo filme, foi distinguida a atriz Susana Alcántara, com o prémio AISGE para Melhor Interpretação Feminina.

O prémio Onofre de Melhor Argumento foi atribuído a Jordi Capdevilla, por "Hawaii", e o de Melhor Música Original a Johan Söderqvist, pelo trabalho em "La Noria", de Carlos Baena.

"Requiem", de Juanma Juárez, recebeu o Prémio do Público de Badajoz, "Miedos", de Germán Sancho, o Prémio do Público de San Vicente de Olivença, e "La octava dimensión", de Kike Maíllo, o Prémio do Público de San vicente de Alcántara.

O 25.º FIC é patrocinado pelo Governo Regional da Extremadura, Diputación de Badajoz, Consórcio do Teatro López de Ayala, Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças e municípios das cidades envolvidas, assim como por outras entidades.