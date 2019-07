Costa e Ana Catarina Mendes de novo cabeças de lista do PS em Lisboa e Setúbal

As federações de Lisboa e de Setúbal do PS aprovam segunda-feira as suas listas de candidatos a deputados, que serão lideradas respetivamente pelo secretário-geral socialista, António Costa, e pela sua adjunta, Ana Catarina Mendes.



Além de repetir os nomes de António Costa em Lisboa e de Ana Catarina Mendes em Setúbal, fonte oficial do PS adiantou também à agência Lusa que o deputado socialista Pedro do Carmo vai voltar a liderar a lista de candidatos pelo círculo de Beja nas próximas eleições legislativas.

As listas de candidatos a deputados do PS serão em definitivo aprovadas na terça-feira, durante uma reunião da Comissão Política Nacional deste partido.

Nas eleições legislativas de 2015, em Lisboa, o PS empatou com a coligação PSD/CDS-PP em mandatos, 18, com o Bloco de Esquerda a eleger cinco, a CDU outros cinco e o PAN um deputado.

Além de António Costa, no topo da lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, deverão entrar figuras nacionais deste partido como o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o presidente da Assembleia da República, entre outros.

Já no caso de Setúbal, os socialistas venceram há quatro anos com sete mandatos, contra cinco da coligação PSD/CDS-PP, quatro da CDU e dois do Bloco de Esquerda.

Em relação a Beja, nas eleições legislativas, o PS venceu em votos, mas apenas elegeu Pedro do Carmo para o parlamento, com a CDU e a coligação PSD/CDS-PP a elegerem também um deputado.