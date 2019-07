Rui Rio. É de "mau tom" fazer críticas enquanto fogo decorre

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que é de "mau tom" fazer críticas e avaliar responsabilidades quando os incêndios ainda estão a ser combatidos.



Questionado pelos jornalistas sobre o incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei, Rui Rio salientou que esta "não é a altura" para se estarem a fazer críticas ou a apurar responsabilidades, considerando de "mau tom" que isso aconteça enquanto o fogo está a ser combatido.

"Quando estão os incêndios a decorrer e em que todos nós devemos ajudar a que se apague o incêndio não é o momento de se estar a fazer visitas. Fui criticado por isso [por não fazer visitas] e hoje mesmo aqueles que fizeram visitas agora já não fazem porque percebem que não devem ser feitas", acrescentou o líder do PSD, que falava aos jornalistas durante uma reunião preparatória da campanha social-democrata para as legislativas de outubro, que decorre em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

Nesta altura, defendeu, todas as pessoas devem estar solidárias "com todos os que estão a combater os incêndios, a começar pelos bombeiros e depois, naturalmente, as próprias vítimas".

Para Rui Rio, enquanto o combate decorre não se deve "criar qualquer perturbação, antes pelo contrário".

"Depois de tudo terminado, aí sim devemos tirar conclusões, ver que erros possam ter havido para que sejam corrigidos e apontar, naturalmente, os responsáveis", disse.

O fogo que deflagrou sábado em Vila de Rei (Castelo Branco) e que afeta também Mação (Santarém) mantém-se dominado em 90%, existindo ainda zonas "muito quentes", sendo as próximas horas encaradas "com muita reserva", disse hoje a proteção civil.