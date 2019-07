Danilo garante que o FC Porto estará preparado para superar o Krasnodar

Danilo Pereira assume que o Krasnodar implica "viagem complicada" à Rússia, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no entanto, garante que o FC Porto estará preparado quando a hora chegar.

O sorteio da eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga milionária realizou-se esta segunda-feira e ditou que o FC Porto terá de defrontar o Krasnodar para chegar ao "play off", com o primeiro jogo a disputar-se na Rússia e o segundo no Dragão, algo que "é sempre importante", na ótica de Danilo. O médio sabe que os russos são "uma equipa difícil, que já se encontra em competição", pelo que não espera facilidades.

"Vamos ter tempo para analisar o Krasnodar. Vamos ter também uma viagem complicada até à Rússia, mas vamos estar preparados", afirmou o capitão portista, esta segunda-feira, em entrevista ao Porto Canal.

Ensaio geral diante dos adeptos



Danilo acredita que o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, a 27 de julho - cerca de semana e meia antes da primeira mão da pré-eliminatória da Champions -, diante do Mónaco, "já vai ser uma espécie de teste para o jogo frente ao Krasnodar. O importante será chegar aos dois jogos com os russos "bem, tanto mentalmente como fisicamente".

De resto, o estágio do FC Porto em Lagos "está a ser muito positivo", com todo o grupo "focado naquilo que o treinador pede". A adaptação dos reforços tem sido fácil, garantiu o capitão azul e branco:

"Temos um grupo muito familiar. Os reforços que chegaram não sentem dificuldades em adaptar-se, focam-se apenas em assimilar aquilo que é o trabalho diário proposto pelo treinador. Os mais novos estão a entrar bem na integração e nas ideias do treinador. Está a ser muito positivo."

A primeira mão, em solo russo, joga-se numa quarta-feira, 7 de agosto, às 18h00. A segunda mão joga-se na semana seguinte, na terça-feira, dia 13 de agosto, às 20h00, no Estádio do Dragão. Entre a eliminatória, o FC Porto estreia-se na I Liga, no terreno do Gil Vicente.