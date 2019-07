Área ardida nos incêndios de Mação e Vila de Rei equivale a quase duas vezes o concelho do Porto

A área ardida em Mação e Vila do Rei é já de 69 quilómetros quadrados, o equivalente a quase duas vezes a área da cidade do Porto, que tem cerca de 41 quilómetros quadrados.

Os dados mais recentes, recolhidos pelo Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais (EFFIS), revelam que o incêndio que que começou nos distritos de Santarém e Castelo Branco no passado sábado já queimou um total de 6.959 hectares.



De acordo com a Proteção Civil, as frentes de Vila de Rei e de Mação estão 90% dominadas. A preocupação está agora no risco de reacendimento, no dia em que as temperaturas podem ultrapassar os 39 graus em ambos os distritos afetados pelas chamas.