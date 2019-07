Vencer de novo a Volta? “Esta é muito dura, mas seria ao meu jeito”

Para construir o contrarrelógio final da Volta a Portugal deste ano, foi difícil convencer Porto e Gaia?

Não foi fácil. O facto de não ter sido fácil demonstrou a quantidade de anos que estes dois municípios estavam fora da Volta. No caso de Gaia, isso poderá ter passado por alguns problemas financeiros que o município viveu. No caso do Porto, houve várias tentativas, até porque é um dos municípios representativos da Volta a Portugal. Aliás é o único que tem duas equipas a competir na prova, o FC Porto e o Boavista. Com o Rui Rio houve várias tentativas, mas compreendo as legítimas razões que levaram o anterior executivo da câmara a não apostar na Volta a Portugal. É verdade que a determinada altura deixámos de os contactar. Com o Rui Moreira, houve um contacto e inicialmente não foi logo concretizado. Mas acabámos por lhe chegar ao coração.

Esta aposta este ano, do final da Volta no Porto, para mim tem um significado suplementar. Há exatamente 30 anos ganhava a minha primeira Volta a Portugal na Avenida dos Aliados. As expectativas são enormes e espero que esta seja uma aposta ganha.

E se alinhasse no dia 31 de julho, perante este percurso, poderia comemorar de novo nos Aliados?

Esta Volta é muito exigente, para já recuperamos a chegada à Torre. As personagens envolvidas são outras, o pelotão é outro, mas eu acho que era uma Volta ao meu jeito. Atenção, que a Volta a Portugal é um pouco o Jogo da Glória. Eu poderia ter ganho seis ou sete Voltas, como poderia não ter ganho nenhuma. É este reality show que é a Volta que a torna tão aliciante para os adeptos, em que olham com respeito e admiração para os seus ídolos de uma forma diferente do que olham para um ídolo no futebol.