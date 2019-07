Brahimi despede-se do FC Porto. "Foram cinco anos inesquecíveis"

Yacine Brahimi despediu-se dos adeptos do FC Porto, depois de assinar contrato com o Al-Rayyan, do Catar. Numa publicação nas redes sociais, o argelino fala numa passagem inesquecível pela cidade do Porto.

"À minha família portista que ficarà para sempre no meu coração. Passei cinco anos inesquecíveis. Descobri uma cidade cheia de vida e pessoas extraordinárias. Um grande obrigado a todos os adeptos que calorosamente me receberam e sempre me apoiaram. Vocês são grandes adeptos", pode ler-se.

O extremo de 29 anos deixou ainda um agradecimento especial a Pinto da Costa, aos "treinadores, staff técnico e companheiros de equipa".

"Desejo de todo o meu coração muito sucesso e muitos mais títulos para o FC Porto", rematou.

O médio, de 29 anos, terminou contrato com o FC Porto, depois de cinco temporadas ligado ao emblema azul e branco. Antes dos dragões, Brahimi passou ainda pelo Rennes, onde foi formado, e Granada.

No FC Porto, somou 54 golos em 215 jogos. Chegou a estar associado ao Arsenal e outros clubes europeus, mas Brahimi terá preferido rumar ao Al-Rayyan.