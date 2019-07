Incêndio em Mação. "Meios no terreno são os apropriados"

Veja também:

A Autoridade Nacional de Proteção Civil mostra-se preocupada com as previsões meteorológicas que apontam para uma intensificação e mudança de sentido do vento, mas garante que os meios existentes no terreno são os apropriados.

"A partir das 15h00/16h00, o vento vai intensificar-se e sofrer uma rotação", disse o comandante da Proteção Civil Pedro Nunes. Ainda assim, o comandante não prevê um reforço de meios.

“Os meios que nós temos neste teatro de operações, o efetivo quer humano, quer de meios aéreos, meios terrestres, afigura-se para já como o apropriado”, garantiu, aludindo, no entanto, à dificuldade da situação.



“Tudo o que há de bom em Portugal e com capacidade de trabalho aéreo, terrestre, técnico, uso do fogo e análise está reunido neste teatro de operações. Mais não temos. Como era uma situação complexa fomos buscar a todas as entidades, porque todos somos poucos para resolver um problema tão complexo.”



Sobre eventuais falhas nos sistemas de comunicação, Pedro Nunes revela que há uma equipa a monitorizar permanentemente o SIRESP e que, até ao momento, não há registo de qualquer falha.

Nesta conferência de imprensa, foi revelado ainda que, durante a manhã, dois operacionais ficaram feridos sem gravidade, subindo assim para 12 o número total de feridos (11 ligeiros e um grave).

Este incêndio que lavra no distrito de Castelo Branco deflagrou no sábado, pouco antes das 15h00. Há mais de mil operacionais no combate às chamas.