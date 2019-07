João Sousa regressa ao "top-50"

João Sousa está de regresso ao "top-50" do "ranking" mundial. O número um português subiu sete posições e ocupa agora a 49º posição da hiearquia.

Pedro Sousa caiu quatro posições, para o 113º posto, enquanto João Domingues subiu duas posições, em 170º. Já Gonçalo Oliveira escalou oito posições, ocupando agora a 252ª posição.

No topo do "ranking", apenas uma alteração nos dez primeiros, com a troca direta entre Daniil Medvedev e Fabio Fognini, que ocupam a 9ª e 10ª posição, respetivamente.

No "ranking" feminino WTA, nenhuma alteração até à 20ª posição, com a troca da belga Elise Mertens com Petra Martic. Ashleigh Barty lidera, Naomi Osaka mantém o segundo lugar, seguida de Karolina Pliskova.