"Krasnodar vai ser um adversário difícil para o FC Porto"

O FC Porto vai ter como oponente na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões o Krasnodar da Rússia. Um "adversário difícil" na opinião de Miguel Cardoso, avançado português que joga no Dínamo de Moscovo.

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Cardoso considera que o Krasnodar "é uma das melhores equipas da Rússia" e recorda que a equipa russa já está numa fase mais avançado. No entanto, atribui o favoritismo à equipa azul e branca.

"É um adversário complicado, das melhores equipas do campeonato, sem dúvida. São capazes de já estar numa preparação mais avançada, porque a liga já começou. O FC Porto tem condições para passar, se estiver ao seu nível", começou por dizer.

Nestas declarações, Miguel Cardoso revela que o Krasnodar "é uma equipa que gosta de ter bola", sublinhando que "reage mal à perda da bola", sendo a melhor forma do FC Porto pressionar a equipa russa.

O jogador do Dínamo de Moscovo diz ainda que os dragões vão encontrar um "ambiente desfavorável" mas entende que será algo que "não afectará" o FC Porto porque os jogadores azuis e brancos estão habituados a esses ambientes.

A primeira mão decorre no dia 7 de agosto, na Rússia. A segunda mão está marcada para o dia 13 de agosto, no Estádio do Dragão.