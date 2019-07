Krasnodar, um adversário já em alta rodagem e atento ao futebol português

O Krasnodar chegará à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente FC Porto já com quatro jornadas do campeonato russo disputadas. Conheça o clube que vai defrontar os dragões na liga milionária.

O FC Porto ficará para sempre na história do emblema russo como o seu primeiro adversário na Liga dos Campeões. O Krasnodar é um emblema muito recente, formado em 2008, e que, com apenas 11 anos de existência, vai estrear-se nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, depois de ter deixado a sua marca na Liga Europa, com quatro presenças, e duas passagens aos oitavos de final. O terceiro lugar da última época vale a qualificação para a liga milionária.

A equipa é treinada pelo jovem Murad Musaev, de apenas 35 anos, e é um clube atento ao futebol português. Contratou guarda-redes Stanislav Kritciuk, ao Braga, Kaio Pantaleão, ao Santa Clara, e tentou recentemente Chiquinho, que optou por regressar ao Benfica.

Para além dos jogadores com passagem pelo futebol português, as principais figuras da equipa são Marcus Berg, internacional sueco, e Tonny Trindade Vilhena, recentemente contratado ao Feyenoord e internacional holandês.



O Krasnodar chegará à primeira mão da eliminatória com uma vantagem competitiva em relação ao FC Porto. O clube começou antes a pré-temporada e jogará contra o FC Porto já com quatro partidas oficiais disputadas. O Krasnodar arrancou o campeonato com uma derrota contra o Akhmat Grozny, e venceu a segunda partida, por 3-2, contra o Ufa.

A equipa joga no Estádio do Krasnodar, com capacidade para cerca de 34 mil espectadores.

A primeira mão decorre no dia 6 ou 7 de agosto, na Rússia. A segunda mão está marcada para o dia 13 de agosto, no Estádio do Dragão. O sorteio do "play-off" decorre no dia 5 de agosto, também em Nyon.