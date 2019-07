EMEL. Lugares para famílias numerosas podem ter que ser partilhados

Veja também:

O vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa revela que os lugares à porta de casa a que se podem candidatar as famílias numerosas com crianças até dois anos podem ter que ser partilhados.

“Imagine que num quarteirão há três ou quatro famílias que pedem [lugar à porta de casa] e se calhar só se consegue colocar dois lugares. Esses lugares terão de ser partilhados, terá de haver alguma gestão de bom senso”, refere Miguel Gaspar.

Em declarações ao programa da Renascença "As Três da Manhã", o vereador garante que “a EMEL colocará um lugar tão perto quanto possível de casa, de preferência no mesmo quarteirão, na mesma frente de rua. O lugar será válido até à data que a criança fizer 25 meses”.

Outra das condições para as famílias numerosas serem elegíveis para ter lugar à porta de casa é que morar num prédio sem garagem.

Miguel Gaspar esteve na Renascença a explicar as novas regras de estacionamento em Lisboa, alterações que estão a ser feitas sobretudo para favorecer residentes e promover a mobilidade dentro da cidade, garante o vereador.

A par das medidas que facilitam o estacionamento a quem tem crianças, as novas regras preveem a criação de duas novas zonas de estacionamento, com preços mais elevados por menos tempo de estacionamento. Para além da zona “verde”, “amarela” e “vermelha”, vão ser criadas as zonas “castanha” e “preta” nos locais onde se verifica maior pressão de estacionamento (Entrecampos, Saldanha, Marquês de Pombal e Baixa).

Miguel Gaspar revelou que as voltas que os condutores dão à procura de lugar em Lisboa resultam em milhares de quilómetros feitos a mais todos os dias. “São mais de 330 mil quilómetros que são feitos todos os dias na cidade de Lisboa de pessoas à procura de lugar para estacionar”, sublinha o vereador.