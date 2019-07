Abel Ferreira estreia-se na Liga dos Campeões contra Ajax

22 jul, 2019 - 11:09 • Redação

PAOK mede forças com o semi-finalista da última edição. O Olympiakos, com Pedro Martins no comando e vários portugueses no plantel, joga frente ao Basaksehir, caso ultrapasse o Plzen na segunda pré-eliminatória.