FC Porto-Krasnodar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O FC Porto vai defrontar o Krasnodar, da Rússia, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os dragões não foram inicialmente sorteados para defrontar o clube russo, que iria defrontar o Dínamo de Kiev. Devido à tensão política entre Rússia e Ucrânia, os dois clubes não se podem defrontar, e foi retirada uma terceira bola do lote de cabeças-de-série para defrontar o clube russo. Entre FC Porto e o Basileia, foi a equipa portuguesa a sorteada.

O Krasnodar foi formado em 2008, e que, com apenas 11 anos de existência, vai estrear-se nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Depois de quatro temporadas a marcar presença na Liga Europa, com duas caminhadas até aos oitavos de final, o terceiro lugar da última época vale a qualificação para a liga milionária. A equipa é treinada pelo jovem Murad Musaev, de apenas 35 anos, e conta com jogadores como Kaio Pantaleão, ex-Santa Clara, e Marcus Berg, internacional sueco.

A primeira mão decorre no dia 6 ou 7 de agosto, na Rússia. A segunda mão está marcada para o dia 13 de agosto, no Estádio do Dragão. O sorteio do "play-off" decorre no dia 5 de agosto, também em Nyon.

Sorteio completo:

Caminho das ligas:

Basaksehir-Viktoria Plzen/Olympiakos



FC Krasnodar-FC Porto

Club Brugge-Dínamo de Kiev

Basileia-LASK

Caminho dos campeões:

CFR Cluj/Maccabi Tel Aviv - Celtic/Nomme Kalju

APOEL/Sutjeska - Dundalk/Qarabag

PAOK-Ajax

Saburtalo/Dínamo Zagreb- Valetta/Ferencvaros

Estrela Vermelha/HJK - The New Saints/Copenhaga

Maribor/AIK - BATE Borisov/Rosenborg