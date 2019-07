À atenção do FC Porto. Eintracht Frankfurt espera voltar a ter Trapp

O Eintracht Frankfurt espera poder voltar a contar com Kevin Trapp, mas terá a forte concorrência do FC Porto na sua contratação.

Fredi Bobic, diretor-desportivo do clube alemão, não esconde que quer voltar a contar com o guardião, revela conversações com o Paris Saint-Germain, mas confessa que o clube francês ainda não definiu o futuro de Trapp.

"Já falámos várias vezes com o PSG, e correu bem. Eles têm a sua opinião, e o Leonardo [diretor-desportivo do PSG] terá a sua sobre a sua venda, ou se vão apostar nele para titular. Eles ainda não sabem o que querem fazer com o Trapp. Nós queremos contar com ele, agora vamos ver se vai ser rápido, ou vai levar o seu tempo", disse, citado pela revista francesa "France Football".

Apesar de querer fechar negócio, Kevin Trapp é também alvo do FC Porto, que está no mercado em busca de um guarda-redes. Aos 29 anos de idade, o internacional alemão tem o futuro em aberto. Esteve emprestado ao Eintracht na última temporada, mas pode ter porta aberta para regressar ao PSG, com a iminente saída de Aréola para o Montpellier.