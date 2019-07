Jonas prevê futuro de grande sucesso para Bruno Lage

Jonas acredita que o futuro de Bruno Lage é risonho. Em entrevista ao "Record", o antigo avançado das águias diz que o treinador tem tudo para fazer uma longa carreira de sucesso no clube encarnado, mas também espera que terá propostas aliciantes para sair.

"O Bruno Lage tem a cara do Benfica. Trabalhou na formação, saiu, voltou, esteve aquele período na equipa B e depois veio para a equipa principal. Conhece as pessoas, a estrutura, sabe como funciona tudo e está bem identificado. Agora sabemos como funciona o mercado. Ele é um grande treinador e terá propostas para sair. Eui preferiria ficar muitos anos no Benfica. Ele já entrou na história do clube, mas pode fazer muito mais do que imaginam", disse.

Lage rendeu Rui Vitória no cargo, e conduziu o Benfica ao título, apesar de vários pontos de desvantagem para o FC Porto, que liderava o campeonato de forma destacada. Jonas explica que Lage cativou todo o grupo na primeira semana de trabalho.

"Na primeira semana já estavamos todos encantados com o trabalho dele, pela forma como trabalhava todos os dias. Era pouco tempo dentro de campo, mas com muita intensidade. Começou a explorar o máximo de cada um, a falar individualmente com os jogadores, tanto os mais experientes como os mais novos. Deu muita confiança e nós abraçámos o projeto deles. É uma pessoa simples, muito honesto no que diz", explica.

A promessa por revelar

Apesar de ter dito publicamente que tinha uma promessa para pagar caso continuasse carreira, Jonas não sabe a que se referia Bruno Lage em concreto.

"Quando conversei com ele, fizemos um planeamento para os cinco meses da última época. Ele dizia que, se as coisas corressem bem e me sentisse bem, seria uma maravilha terminar carreira aos 36 anos, cumprindo a última época de contrato. Não me disse nada, talvez fosse uma promessa dele. Só disse que queria que me esforçasse de janeiro a maio. 'Sei que é difícil, mas vou gerindo para que possas sair em grande'", contou.

Apesar do contrato até 2020, Jonas optou por terminar carreira. O avançado representou o Benfica entre 2014 e 2019. Deixa o clube encarnado com 137 golos em 183 jogos disputados e nove títulos conquistados: quatro campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido Oliveira.