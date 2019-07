Brahimi já está no Catar para assinarpelo Al-Rayyan

Brahimi vai ser reforço do Al-Rayyan, do Catar, depois de terminar contrato com o FC Porto. O argelino foi recebido no aeroporto pelo presidente do clube, depois de terminada a caminhada na CAN, prova que venceu.

Yacine Brahimi, de 29 anos, terminou contrato com o FC Porto, depois de cinco temporadas ligado ao emblema azul e branco. Antes dos dragões, Brahimi passou ainda pelo Rennes, onde foi formado, e Granada.

No FC Porto, somou 54 golos em 215 jogos. Chegou a estar associado ao Arsenal, mas Brahimi terá preferido rumar ao Al-Rayyan, onde será colega de equipa de Gabriel Mercado, internacional argentino.