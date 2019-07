Jonas e "dragões novos e velhos" em destaque nas manchetes

A vitória do FC Porto frente ao Getafe e uma entrevista a Jonas, ex-jogador do Benfica, são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos portugueses nesta segunda-feira.

Os dragões venceram a Copa Ibérica por 2-1, com golos do jogador mais novo e mais velho do plantel, Fábio Silva e Pepe, respetivamente. "Dragão velho, dragão novo", escreve o "O Jogo", com destaque ainda para uma proposta de 55 milhões do Manchester United por Bruno Fernandes, e uma iminente renovação do Benfica com Seferovic.

"A Bola" dá destaque ao mesmo tema. "Azul bebe", escreve o jornal, que dá ainda destaque ao regresso de Tyronne Ebuehi e ao interesse do Atalanta e Boca Juniors em Franco Cervi.

O "Record" dá destaque a uma entrevista com Jonas e com Alisson, que elogia a contratação de Rafael Camacho para o Sporting.