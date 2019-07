Conheça os possíveis adversários do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O FC Porto conhece, esta segunda-feira de manhã, o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e já sabe quem serão os seus possíveis adversários.

Os dragões foram vice-campeões portugueses na última temporada e, face à posição do campeonato português no "ranking" das ligas europeias, o segundo classificado tem de disputar a terceira pré-eliminatória da liga milionária, à semelhança do que já fez o Benfica na última temporada, em que defrontou o Fenerbahce e PAOK.

Os possíveis adversários dos dragões são o Club Brugge, da Bélgica, o Krasnodar, da Rússia, o LASK Linz, da Áustria e o Basaksehir, da Turquia

Três duelos inéditos

Das quatro equipas, o FC Porto apenas defrontou, em toda a sua história, o emblema belga.

O Basaksehir é um clube com apenas 29 anos de idade. Recentemente ganhou destaque, com forte investimento. A estreia nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões surgiu precisamente na última temporada, onde caiu para o Club Brugge. No plante, conta com jogadores como Robinho e Gael Clichy.

O Krasnodar é um emblema russo ainda mais recente, formado em 2008, com apenas 11 anos e vai estrear-se nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Depois de quatro temporadas a marcar presença na Liga Europa, com duas caminhadas até aos oitavos de final, o terceiro lugar da última época vale a qualificação para a liga milionária. A equipa é treinada pelo jovem Murad Musaev, de apenas 35 anos, e conta com jogadores como Kaio Pantaleão, ex-Santa Clara, e Marcus Berg, internacional sueco.

O LASK Linz será, teoricamente, o adversário mais acessível para o FC Porto, proveniente do campeonato austríaco. O clube esteve mesmo fora do primeiro escalão durante várias temporadas neste século. Regressou em 2017/18 e alcançou o segundo lugar, atrás do RB Salzburg, a melhor prestação desde 1964/65, quando venceu o troféu.

O principal obreiro do feito foi o treinador Oliver Glasner, que deixou o clube para assumir o Wolfsburgo.

Adversário recente

O Club Brugge é o adversário mais familiar para o FC Porto. Presença regular nas provas europeias nas últimas temporadas, o Brugge deixou fugir o título na última temporada para o Genk.

O emblema belga conta com 13 presenças na prova milionária. Em 2016/17 foi adversário dos dragões na fase de grupos, com as duas vitórias a cairem para o FC Porto: 1-0 em casa e 2-1 no Estádio Jan Breydel.

O sorteio decorre às 11h00. A primeira mão decorre nos dias 6 ou 7 de agosto. A segunda está marcada para dia 13.