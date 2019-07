Universidades públicas reclamam 10 milhões para compensar redução de propinas

Os reitores das universidades portuguesas reclamam do Governo o pagamento de 10 milhões de euros, de um total de 50 milhões, até ao final do ano.

O valor destina-se à compensação relacionada com a redução do valor das proprinas, que no próximo ano vão ter uma diminuição de 200 euros por aluno.

À Renascença, o reitor da Universidade de Lisboa lamenta que as universidades, “ao contrário do que já disseram alguns dirigentes do Bloco de Esquerda” ainda não tenham recebido nenhuma compensação.

António Cruz Serra alerta que alguns estabelecimentos de ensino estão “preocupadas e nervosos com a situação” e apela a que as transferências sejam feitas o mais depressa possível para se “evitar uma gestão em sobressalto da universidade pública”.

O teto máximo para as propinas no Ensino Superior público vai fixar-se nos 856 euros no ano letivo de 2019/2020. A informação foi avançada pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, durante uma conferência de imprensa sobre o processo de negociações do Orçamento do Estado.



De acordo com a deputada, o OE prevê que o valor máximo da propina no Ensino Superior ficará nos "dois IAS", ou seja, ao dobro do valor do Indexante dos Apoios Sociais - que neste momento é de 428,9 euros.