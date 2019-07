Itália

Salvini deixa aviso a Berlim e Paris: "Não estamos dispostos a aceitar todos os imigrantes que chegam à Europa"

21 jul, 2019 - 19:10 • Redação com Lusa

"A França e a Alemanha não podem decidir as políticas migratórias e ignorar as exigências dos países mais expostos como nós e Malta", acrescentou o ministro do Interior e líder da extrema-direita italiano.