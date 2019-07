Manifesto sai em defesa do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Um manifesto, que, de acordo com o “Correio da Manhã”, está a ser partilhado por centenas de militares, muitos oficiais superiores dos três ramos no ativo e na reserva, defende que, caso o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) decida demitir-se, ninguém deve assumir o seu cargo.

No documento obtido pelo “Correio da Manhã” e assinado tenente-coronel (na reforma) Brandão Ferreira, o militar sai em defesa do CEMGFA, dizendo que este disse a "verdade" e classifica a resposta do ministro da Defesa como sendo “miserável” e “com os pés”.

O militar refere-se à entrevista à Renascença e ao "Público", na qual o CEMGFA disse que a situação nas Forças Armadas “é insustentável” devido à falta de efetivos.