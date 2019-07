FMI? Costa sugere que Centeno pode vir a exercer funções “de grande dimensão”

O secretário-geral do PS sugeriu este sábado que o seu ministro das Finanças, Mário Centeno, pode vir a exercer funções de "grande dimensão internacional", numa alusão à Comissão Europeia ou ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

António Costa fez estas referências sobre Mário Centeno no discurso que proferiu no encerramento da Convenção Nacional do PS, em Lisboa, que se destinou a aprovar o programa eleitoral dos socialistas para as legislativas de outubro.

O líder socialista referiu-se a quem depreciou Mário Centeno quando começou a colaborar com o PS, no início de 2015. "Há quatro anos riram-se muito de termos um cenário macroeconómico, riram-se muito até de um economista desconhecido, que era técnico do Banco de Portugal e que nós tínhamos ido buscar à falta de melhor para fazermos umas contas", disse.

Mas, segundo Costa, esse economista "vagamente desconhecido foi não só o segundo ministro das Finanças que em democracia exerceu essas funções uma legislatura completa [a seguir a Sousa Franco], como é também hoje presidente do Eurogrupo". "E quem não sabe se não exercerá mesmo outras funções de grande dimensão", declarou, já sem Mário Centeno presente na sala.

Depois das referências a Mário Centeno, o secretário-geral do PS defendeu que o conjunto de compromissos agora assumidos no programa eleitoral do PS "foi pensado, medido e testado para saber se há condições para o executar". "Vamos continuar a fazer isso", afirmou, num discurso com cerca de uma hora que foi mais dedicado às questões sociais a enfrentar até 2023 do que à macroeconomia.

Saúde será a "joia da coroa" do PS na próxima legislatura

O secretário-geral do PS afirmou hoje que, se os socialistas formarem Governo, a saúde será "a joia da coroa" do novo Governo na próxima legislatura, considerando que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um desafio. António Costa deixou esta promessa no final de um discurso com cerca de uma hora, no encerramento da Convenção Nacional do PS, que aprovou por unanimidade o programa eleitoral dos socialistas.

"Temos bem consciência que o SNS nos coloca desafios e, quando há um problema, o que um governante deve fazer não é fugir em pânico com o problema, mas olhar para o problema com frieza, analisá-lo nas suas causas e responder. O SNS, que este ano celebra 40 anos, que agora até tem uma nova lei de bases, merece todo o carinho e que seja a joia da coroa do investimento do PS na próxima legislatura", declarou.

Entre as medidas que tenciona adotar, o líder socialista falou do alargamento do cheque-dentista às crianças entre os 2 e 6 anos; na generalização da rede de unidades de saúde familiar em todo o país; na criação de um vale para óculos para cidadãos com mais de 65 anos que beneficiem do complemento solidário para idosos; e de novas valências na saúde primária como a ginecologia e pediatria. "Temos de ter um SNS mais próximo dos cidadãos e com mais recursos para prestar melhores serviços aos portugueses", acentuou.