Dois incêndios em Castelo Branco mobilizam 270 bombeiros e quase uma dezena de meios aéreos

Dois incêndios em povoamento florestal, ambos no distrito de Castelo Branco, um no município de Vila de Rei e outro na Sertã, estavam em curso às 16h35 deste sábado, mobilizando 270 operacionais e nove meios aéreos.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o incêndio que eclodiu às 14h47 na localidade de Rolã, freguesia de Cernanche do Bonjardim, Nesperal e Palhais, no concelho da Sertã, está a ser combatido por 114 operacionais, apoiados por 32 viaturas e seis meios aéreos.

Três minutos mais tarde, às 14h50, em Fundada, Vila de Rei, eclodiu outro incêndio, igualmente em povoamento florestal, que congrega no combate às chamas 156 operacionais, 48 viaturas e três meios aéreos.

As zonas onde eclodiram os dois incêndios ficam relativamente próximas uma da outra, já que a povoação de Rolã, no município da Sertã, dista cerca de seis quilómetros em linha reta de Fundada, em Vila de Rei, concelho localizado a sul e vizinho do da Sertã.