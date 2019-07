Socialistas prevêem crescimento de 2,2% do PIB em 2023

O Partido Socialista prevê um crescimento na ordem dos 2,2% do PIB em 2023. Esta é uma das previsões que constam do cenário macroeconómico do programa dos socialistas, apresentado este sábado na convenção nacional do partido, em Lisboa.

De acordo com aquilo que se pode ler no programa do partido, já disponível no site do PS, os socialistas esperam crescer 2,2% do PIB em 2023, com o objetivo deste ano traçado nos 1,9%.

“No cenário central, o crescimento do PIB em Portugal deverá atingir o valor de 1,9% em 2019 e aumentar para 2,2% em 2023”, pode ler-se no documento com 140 páginas conhecido este sábado.

No programa, o PS refere ainda que o caminho traçado para os próximos quatro anos deverá permitir reduzir a dívida pública para próximo dos 100% do PIB no final da próxima legislatura.

“O caminho traçado para os próximos quatro anos deverá permitir reduzir a dívida pública para próximo dos 100% do PIB no final da legislatura. Este é o primeiro objetivo a reter: a dívida pública desce para próximo dos 100% do PIB no final da próxima legislatura”, dizem os socialistas no plano macroeconómico.

Há ainda um segundo objectivo: o saldo primário deve manter-se perto dos 3% do PIB, assegurado no cumprimento da despesa.

“Este objetivo deve ser assegurado num quadro em que o cumprimento da regra da despesa ganhará relevância no quadro europeu, devendo Portugal procurar garantir que o crescimento tendencial da despesa esteja em linha com o crescimento tendencial da receita num quadro de estabilidade da política fiscal. Só assim manteremos contas certas e contribuiremos para um futuro mais estável”, dizem os socialistas.

Quanto à despesa com salários, o partido fala de um "cenário de responsabilidade orçamental" e fala de um aumento anual em torno dos 3% da massa salarial na administração pública".

"Este aumento decorrerá, nos primeiros anos, em grande medida, do impacto das medidas de descongelamento das carreiras, que será particularmente elevado até 2020, do efeito extraordinário da reposição do tempo nalgumas carreiras até 2021 e do aumento do emprego público que se tem verificado nos últimos anos, mas inclui também uma margem para aumentos dos salários, que poderão ser mais expressivos a partir de 2021", indica ainda o programa eleitoral do PS.