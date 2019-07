Idosos retirados de lar da terceira idade devido a uma explosão já regressaram

Uma explosão de gás num lar da terceira idade em Santa Maria da Feira, seguida de incêndio, obrigou este sábado à retirada dos 28 idosos que ali se encontravam para uma unidade de saúde, não havendo registo de feridos.

O presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, explicou que a ocorrência se registou cerca das 12h40 no lar de idosos “O Abrigo”, na freguesia de São João de Ver, a norte da sede daquele concelho do distrito de Aveiro. “Houve uma explosão de uma garrafa de gás. O plano de evacuação funcionou muito bem e todos os idosos estão em segurança”, disse o autarca, numa altura em que os bombeiros já estavam a finalizar as operações.

Sobre a razões da explosão na garrafa de gás, Emídio Sousa disse desconhecê-las. O edifício, acrescentou, estava a ser intervencionado. “Estava aqui uma equipa de construção civil a fazer pequenas obras de manutenção”, afirmou.

À Renascença, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira, Jorge Coelho, confirmou, entretanto, que ainda na tarde deste sábado os idosos regressarão ao lar, pois apenas uma parte da cobertura sofreu danos.

"Vamos proceder ao transporte dos idosos da unidade de saúde para o lar. O lar reúne condições para eles se manterem lá, a parte onde habitam não foi atingida pelo fumo nem pelo fogo, e há condições para eles regressarem. A explosão só afetou a cobertura e uma parte do tecto”, explicou o comandante Jorge Coelho.

[Notícia atualizada às 17h45 com a informação de que os idosos regressarão ao lar]