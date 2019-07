Partido Socialista quer óculos grátis para jovens

O Partido Socialista quer criar um vale de pagamento de óculos destinado crianças e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 anos que beneficiem do Rendimento Social de Inserção. Esta é uma das medidas que os socialistas querem incluir no seu programa político, que deverá ser aprovado este sábado.

De acordo com o jornal “Público”, a medida apresentada pelos socialistas, exige que a receita seja prescrita em consultas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Esta é uma das medidas que, de acordo com João Tiago Silveira, coordenador do programa eleitoral e responsável pelo gabinete de estudos do PS, fazem parte do capítulo que tem como título “Boa Governação”.

No que toca ao SNS, as promessas socialistas não parecem ficar por aqui. De acordo com o que o responsável socialista adiantou ao “Público”, o PS quer ainda criar consultas de ginecologia e pediatria nos centros de saúde, bem como ter unidades de saúde móvel para os territórios de baixa densidade.

De acordo com o responsável socialista, um dos objetivos para a próxima legislatura é “melhorar o serviço do Estado aos cidadãos.” Essa linha de ação, se o PS for Governo, passa por “uma grande aposta na melhoria do Serviço Nacional de Saúde” garantiu João Tiago Silveira.

Esta não é a única medida já conhecida dos socialistas para o SNS. De acordo com o semanário “Expresso”, os socialistas querem também passar a ter consultas ao sábado. Já há algumas unidades de saúde onde é possível agendar consultas ao sábado, mas é ainda uma prática excecional. Agora, os socialistas querem alargar a ideia todos os hospitais públicos nacionais.