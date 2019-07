​Fundação cria Prémio Calouste Gulbenkian para a Humanidade no valor de um milhão de euros

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou esta sexta-feira a criação do Prémio Calouste Gulbenkian para a Humanidade, que terá um valor de um milhão de euros e será entregue anualmente a partir de 2020.



O anúncio do novo prémio foi feito pela presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Gulbenkian 2019 e surge no ano em que se comemoram os 150 anos do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian.

Segundo a Fundação Calouste Gulbenkian, o novo prémio vai ter um valor de um milhão de euros e será entregue anualmente a partir de 2020, tendo como finalidade "incentivar o surgimento de novas ideias, que contribuam para a melhoria do futuro da Humanidade".

A Fundação adianta que o prémio, na sua primeira edição, será dedicado às alterações climáticas, considerado o maior desafio que a humanidade enfrenta e aquele no qual a ação é mais urgente.

"A criação deste Prémio surge na senda de uma decisão histórica da Fundação, uma decisão que enquanto rompe com o passado, aposta no futuro: a do desinvestimento no petróleo e no gás e o reforço do apoio a soluções que mitiguem os efeitos das alterações climáticas, acompanhando, aliás, o movimento internacional seguido por outras fundações", refere a Fundação.

Este organismo destaca que o Prémio Calouste Gulbenkian para a Humanidade vem reforçar "o alinhamento da Fundação Calouste Gulbenkian com a nova agenda mundial e um forte sentido de futuro".

Este Prémio conta com o apoio do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que tem feito desta causa um alerta mundial.

Na cerimónia, foi transmitida uma mensagem em vídeo de António Guterres a congratular-se com a criação deste prémio.

Amin Maalouf pede construção de sociedades plurais. Marcelo elogia o seu humanismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entregou ao escritor líbano-francês Amin Maalouf o Prémio Calouste Gulbenkian de Direitos Humanos.

Amin Maalouf apelou no seu discurso à construção de sociedades plurais. "O destino da democracia e de tudo a que chamamos de 'civilização' depende da nossa capacidade, agora, para construirmos sociedades plurais e harmoniosas. Este será, estou certo, a grande obra deste século", afirmou na Fundação Calouste Gulbenkian.

Amin Maalouf agradeceu a distinção que lhe foi atribuída por um júri presidido pelo antigo chefe de Estado Jorge Sampaio e, numa curta intervenção em francês, defendeu que não se pode quebrar o princípio da universalidade em matéria de direitos fundamentais.

O escritor, autor de obras como "As Cruzadas Vistas Pelos Árabes" e do recente ensaio "O Naufrágio das Civilizações", afirmou que "a humanidade é uma só" e que "não há direitos inalienáveis para os habitantes de um continente e direitos diferentes para os habitantes de um outro".

"Há uma exigência de dignidade humana que transcende todas as diferenças, todas as filiações e todas as crenças seculares ou religiosas. No momento em que nos permitimos admitir, mesmo implicitamente, mesmo inconscientemente, que existem várias humanidades distintas, cada uma com suas próprias normas, perdemos toda a bússola moral e derivamos para a barbárie", advertiu.

Segundo Amin Maalouf, "evitar esta deriva exige de todos uma vigilância permanente" e há que "agir a montante, para identificar o surgimento de preconceitos, discriminações, impaciências e intolerâncias".

"A primeira tarefa dos dirigentes políticos, como dos professores, dos escritores e dos artistas, assim como dos jornalistas, é construir nas mentes dos seus contemporâneos uma cultura da paz e da coexistência. Trata-se de uma missão delicada, mas é a missão que a História atribuiu às nossas gerações, e não temos outra escolha senão assumi-la plenamente, com coragem, com eficiência e com paixão", disse.

Em seguida, o Presidente da República elogiou o escritor, considerando-o um "defensor do humanismo, da tolerância, do multilinguismo, da coexistência", e referiu o seu conceito de identidade como "a soma de várias pertenças", em vez de "uma pertença exclusiva, tomada como suprema e que frequentemente se torna um instrumento de exclusão e de guerra".

Marcelo Rebelo de Sousa, que utilizou a língua francesa ao falar sobre Maalouf, retomou depois o discurso em português e voltou a elogiá-lo, descrevendo-o como "um humanista, um militante humilde, mas tenaz pelos direitos humanos, incansavelmente convicto da força da razão contra a razão da força, da bondade da paz contra a intolerância da guerra".

O chefe de Estado enalteceu ainda os galardoados com os Prémios Gulbenkian 2019 nas categorias de Coesão, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, de Conhecimento, o programa da Antena 1 "90 segundos de ciência", e de Sustentabilidade, o Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa e de Jorge Sampaio, nesta cerimónia esteve também presente o anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.