Aposta do FC Porto nos jovens é questão de "competência"

O treinador adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, explicou, esta quinta-feira, a utilização de quatro campeões nacionais e europeus de sub-19 no onze frente ao Bétis, nas meias-finais da Copa Ibérica.

"Não há oportunidade nem descanso de jogadores, há competência. Os miúdos têm muita qualidade e têm trabalhado muito bem, depois é uma questão de 'timing' e de perceber onde é que eles podem entrar para darem o seu contributo", explicou o técnico, após a vitória sobre os andaluzes, nas grandes penalidades.

Vítor Bruno considera que o FC Porto está "a trabalhar no caminho certo" e a "fadiga que se nota em momentos de jogo é normal". Quanto à vitória, "é sempre bom ganhar, seja em pré-época ou quando for".

Aproveitamos todos os momentos para trabalhar o que temos feito em treino e que queremos ver aplicado em jogo. No futebol está tudo associado, mérito de uma equipa, demérito de outra. Foi um jogo dividido, equilibrado. O Bétis, pela sua qualidade, também nos obrigou a defender, mas temos trabalhado muito a organização defensiva e a equipa deu uma boa resposta", analisou o treinador.



O adjunto de Sérgio Conceição também tem gostado da "resposta fantástica" dos reforços do FC Porto, como Shoya Nakajima, que foi titular frente ao Bétis, e Zé Luís, que fez o empate com um grande golo:

"Têm-se adaptado, os mais velhos têm ajudado. Mas a resposta tem sido fantástica, todos estão com enorme vontade de dar títulos ao FC Porto."



FC Porto quebrou o enguiço



Danilo Pereira mostrou-se satisfeito com a reação do FC Porto ao golo sofrido e com o quebrar da tradição negativa nas grandes penalidades.



"Jogo difícil contra boa equipa, muito coesa, que sabe trocar bem a bola. Uma equipa que criou muitas dificuldades, mas conseguimos reagir. Estamos bem física e animicamente. Conseguimos empatar e ganhar nos penáltis. Já quebrámos o enguiço. Se houver mais uma decisão por penáltis, vamos estar aí para decidir", afiançou o capitão portista.

Danilo garantiu, ainda, que a adaptação dos reforços tem sido simples: "É sempre fácil estar neste grupo, a adaptação fica sempre mais fácil."