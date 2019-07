Luiz Phellype: "Temos é de chegar bem ao Benfica"

Luiz Phellype não está preocupado com os maus resultados do Sporting na pré-época. Para o avançado brasileiro, importa é que, quando for a sério, os leões estejam preparados para vencer.

"Temos é de chegar bem ao Benfica. Esperamos nessa altura estar a 100%", declarou Luiz Phellype, esta sexta-feira, após a derrota do Sporting frente ao Club Brugge.

O avançado salientou que "o objetivo da pré-temporada é tentar acertar a equipa o mais rápido possível" e, embora tivesse sido "bom vencer", "a equipa esteve bem" frente aos belgas.

"Há que lembrar que o adversário está quase a começar o campeonato e a nós ainda nos faltam umas semanas. Foi um bom teste, pena o resultado. Mas não teve assim tantas coisas más. É importante pela competitividade. Temos de nos testar para saber se estamos bem, de forma a começar o campeonato da melhor forma", assumiu.

O primeiro jogo a sério do Sporting será a Supertaça, frente ao Benfica, a 4 de agosto, às 20h45, no Estádio do Algarve.