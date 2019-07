Sporting soma mais um jogo sem vencer na pré-época

O Sporting tarda em vencer, na pré-época. Esta sexta-feira, diante dos belgas do Club Brugge, a equipa portuguesa foi derrotada nos penáltis (4-3), após empate a dois golos no tempo regulamentar.

Foi o Brugge que venceu primeiro, por intermédio de Okereke, aos 16 minutos. Houve um remate frouxo desde a entrada da área, a defesa do Sporting, desatenta, não afastou a bola e o avançado aproveitou para, completamente sozinho, bater um Renan desamparado.

Contudo, mesmo antes do intervalo, Raphinha foi derrubado na área belga e, na cobrança da grande penalidade, Bruno Fernandes não perdoou.

A segunda parte arrancou com o Sporting por cima e o golo de Jovane Cabral, aos 54 minutos, foi prémio merecido. Assistido por Bruno Fernandes, o jovem extremo trabalhou bem e atirou para o fundo da baliza.

Porém, oito minutos depois, o próprio Jovane fez falta sobre Clinton Mata. Chamado a converter o castigo máximo, Vanaken não falhou.

O jogo chegou aos 90 minutos empatado e, nas grandes penalidades, Miguel Luís, Eduardo e Daniel Bragança falharam, dando a vitória ao Club Brugge, por 4-3.

O Sporting continua, assim, sem vencer, nesta pré-temporada. Perdeu (2-1) com o Raperswil-Jona, empatou com o St. Gallen (2-2) e perdeu com o Estoril (0-1).

O primeiro jogo a doer para a equipa de Marcel Keizer será a Supertaça, frente ao Benfica. Jogo marcado para 4 de agosto, às 20h45, no Estádio do Algarve.