Bruno Lage quer deixar os jogadores do Benfica desconfortáveis

Bruno Lage não quer ver jogadores confortáveis, no Benfica. Segundo o treinador, é esse pensamento que guia a construção do plantel para a nova temporada.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, o técnico encarnado salientou que o Benfica "oferece condições fantásticas aos seus jogadores", nomeadamente muito conforto, que "é o pior" que pode acontecer.

"O jogador sente-se confortável quando não tem ninguém ao lado para o incomodar. Eu quero tirar o conforto aos atletas. Queremos criar um plantel equilibrado e muito competitivo, para que seja justo para os jogadores e para que eles sintam que em cada posição há dois jogadores e não três ou quatro a competir por um lugar. Temos de criar esse desconforto nesses jogadores na posição e estamos atentos ao mercado", frisou, à margem do estágio do Benfica nos Estados Unidos.

Bruno Lage perdeu Jonas e João Félix e recebeu Raúl de Tomás e Cádiz, além de continuar com Jota. O técnico encarnado sublinhou que "não [vai] encontrar os substitutos" dos jogadores que saíram. Em vez disso, terá "jogadores diferentes que trazem dinâmicas diferentes".

O objetivo para a nova temporada



Bruno Lage quer que o Benfica de 2019/20 seja tão bom como o da segunda metade da época anterior e, atingido esse patamar, que seja ainda melhor:

"Sermos tão competitivos como fomos no final da época passada é o grande objetivo. Ir ao encontro do melhor que fizemos no ano passado, criar a melhor condição física para todos e jogarmos da mesma forma que terminámos o campeonato. Estamos a olhar para aquilo que de melhor fizemos no ano passado e tentar crescer."



O treinador faz um "balanço muito positivo" das primeiras semanas de pré-época e com a "entrega de toda a gente", incluindo os reforços, que mostram "vontade enorme de entrar no espírito da equipa dentro e fora de campo". A atitude está lá, portanto. Agora, é apurar processos.

"Havia algumas coisas que pretendíamos fazer de outra forma [na última época], mas pela falta de tempo e máxima urgência de ganhar jogos e discutir o título, entendemos direcionar a equipa para três, quatro objetivos mais rápidos, para que as coisas se concretizassem da melhor maneira. A nossa missão é de superação", assinalou.



O Benfica participa, de momento, na International Champions Cup, nos EUA. O primeiro jogo a doer é a Supertaça, frente ao Sporting, a 4 de agosto, às 20h45, no Estádio do Algarve.