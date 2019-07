Três portugueses acertam no segundo prémio do Euromilhões

Três apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira, indica o departamento de jogos da Santa Casa.

Cada um dos "sortudos" vai receber cerca de 148 mil euros.

O primeiro prémio, um "jackpot" de 108 milhões de euros, vai para um apostador no estrangeiro.

Em relação ao terceiro prémio, dois apostadores portugueses arrecadam mais de 16 mil euros, cada um.

A combinação vencedora do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 13 - 14 - 17 - 26 - 28 e pelas estrelas 2 e 7, indica o departamento de jogos da Santa Casa.



Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.