FC Porto TV vai ser lançada "muito em breve"

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, anunciou, esta sexta-feira, a FC Porto TV, canal de televisão oficial do clube portista, para "muito em breve".

Foi com um pequeno vídeo no Twitter, a mostrar o logótipo do futuro canal, que J. Marques fez o anúncio, sem avançar mais detalhes.

Fica por saber se o acordo com o Porto Canal se desfará ou se o FC Porto continuará a contar com o canal regional.