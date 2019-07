Wolverhampton entra na corrida por Rúben Dias

O Wolverhampton Wanderers entrou na corrida à contratação de Rúben Dias. De acordo com o jornal regional "Express & Star", já foram estabelecidos os primeiros contactos entre o clube treinado pelo português Nuno Espírito Santo e o Benfica.

O central português, de 22 anos, tem como representante Jorge Mendes, que tem estreita ligação com o Wolves. Rúben Dias tem contrato até 2023 e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, no entanto, isso não tem impedido outros clubes de prestar atenção à sua evolução.

A seu favor, além de Jorge Mendes, o Wolves tem o facto de ser treinado por um português, Nuno Espírito Santo, e de ter vários jogadores lusos no plantel, entre os quais Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, além do mexicano Raúl Jiménez, que partilhou balneário com Rúben Dias nas suas fileiras. Além disso, refere o "Express & Star", o internacional português teria garantias de ser titular no Wolverhampton, coisa que poderá acontecer se rumar a clubes de primeira linha da Europa.

Rúben Dias é titular no Benfica e na seleção portuguesa. Pelos encarnados, tem 85 jogos realizados e oito golos marcados. Ao serviço de Portugal, tem 11 internacionalizações e foi um dos destaques na conquista da Liga das Nações, em junho.