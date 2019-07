O futuro da Yamaha "já não passa por Valentino Rossi"

Valentino Rossi está a ter o pior arranque de temporada em 20 anos, com apenas 80 pontos ao fim de nove corridas, e a Yamaha está atenta a isso. O diretor da marca japonesa, Lin Jarvis, já deixou bem explícito que o italiano não faz parte dos planos a longo prazo.

"Com todo o respeito por ele, o futuro da Yamaha no MotoGP já não passa por Valentino Rossi. Pode estar aqui e ser competitivo durante mais um, dois ou três anos, mas o nosso nível de dependência dele mudou", assumiu Jarvis, em declarações ao portal "Motosport".

"Il Dottore" tem sido superado pelo seu companheiro de equipa, o espanhol Maverick Viñales. Lin Jarvis reconhece que, aos 40 anos, o legado de Rossi com a Yamaha "já está feito".

"A Yamaha seguirá em frente sem ele [Rossi], sem o seu presidente e sem mim. Todas as empresas passam por períodos de transição e a Yamaha, que tem 70 mil funcionários, não é exceção", referiu.

O diretor da Yamaha salientou, no entanto, que tudo isto "não significa que Rossi não seja importante" e assumiu o desejo de ver o italiano continuar como embaixador da marca.

A decisão, mais ou menos longínqua, de deixar contar com Rossi "deve vir de ambas as partes", contudo, é Rossi quem deverá perceber, na altura, que chegou um momento "em que não lhe é possível ser tão competitivo como gostaria ou que a sua motivação começa a cair". "Os primeiros sinais devem chegar do lado dele", sublinhou Lin Jarvis.