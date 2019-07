PS anuncia três novos cabeças de lista para as legislativas

O PS anunciou esta sexta-feira que Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, e o deputado Alexandre Quintanilha se mantêm à frente das listas para as eleições legislativas de 6 de outubro pelos círculos de Viana do Castelo e do Porto, respetivamente.

Para além disso, foi divulgado que João Azevedo – presidente da Câmara de Mangualde e que dirigiu recentemente a campanha socialista ao Parlamento Europeu, liderada por Pedro Marques – será o número um por Viseu. Em 2015 tinha sido Maria Manuel Leitão Marques, ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa do Governo de António Costa e atual eurodeputada, a ocupar essa posição.

Há quatro anos, Tiago Brandão Rodrigues tinha sido uma das novidades apresentadas pelo secretário-geral do PS no que dizia respeito a cabeças de lista. O independente esteve apenas cerca de um mês na Assembleia da República, assumindo o lugar de ministro da Educação em novembro de 2015.

Doutorado em física e professor universitário, Alexandre Quintanilha, eleito como independente em 2015, assumiu na Assembleia da República as funções de presidente da Comissão de Educação.

O PS tem feito o anúncio dos cabeças de lista a conta-gotas. Falta conhecer os nomes dos cabeças de lista por Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Vila Real e nos círculos relativos aos emigrantes. As listas serão aprovadas na terça-feira, em Comissão Nacional.