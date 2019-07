Carlos Vinícius pode dar resposta ao nível de Seferovic

Filipe Martins tem a certeza que Carlos Vinícius tem perfil para jogar num grande e integrar o plantel do Benfica, mas ressalva que a sua afirmação dependerá do contexto. Se tiver oportunidade, se jogar com regularidade, o ponta de lança poderá retribuir a aposta com golos, muitos golos.

O treinador que lançou Vinícius na Europa, no Real, há duas épocas, faz uma curiosa comparação, em entrevista à Renascença, com Seferovic, melhor marcador do campeonato em 2018/19, para sustentar a ideia de que o ponta de lança brasileiro poderá dar que falar na Luz.

"Tem tudo a ver com o contexto da equipa. O Seferovic teve uma entrada no Benfica prometedora, depois passou por um eclipse e quando, realmente, teve o espaço para fazer o futebol dele, com regularidade, foi o melhor marcador do campeonato. Se o Carlos tiver um contexto parecido com o do Seferovic poderá dar a mesma resposta que ele deu", prevê Filipe Martins.



Alternativa semelhante ao melhor marcador do campeonato

O paralelo com Seferovic estende-se, ainda, às características dos dois avançados. "São jogadores que têm muitas parecenças. Atacam muito bem a profundidade, atacam bem o espaço e têm boa capacidade finalizadora dentro da área. Eu vejo-o como uma alternativa ao Seferovic", avalia, anotando que Vinícius "tem grande capacidade de aprendizagem" e pode ser útil para Bruno Lage, independentemente do sistema.

Ainda assim, Filipe Martins reconhece que vê Vinícius, preferencialmente, como um avançado de referência. Ao contrário, por exemplo, do que era Jonas. O treinador considera errado e injusto falar no jogador do Nápoles como sucessor de Jonas.

"Jonas é um jogador completamente diferente do Carlos. Não é justo para um atleta que há duas épocas chegou a Portugal, vindo da Série B do Brasil, estarmos a colocar essa responsabilidade nas costas dele", observa.

Faltou oportunidade no Nápoles, que se prepara para encaixe considerável

A imprensa divide-se no que ao valor da transferência, com o "Record" e "O Jogo" a falarem de 17 milhões de euros e "A Bola" em dez milhões. Uma diferença significativa em relação ao encaixe que o Nápoles poderá fazer. O clube italiano contratou o ponta de lança ao Real, há duas épocas, e na temporada passada cedeu-o ao Rio Ave e ao Mónaco. Carlos Vinícius não chegou a ter oportunidade no San Paolo, porque "não lhe deram crédito", argumenta o seu antigo treinador.

"Se tivesse tido uma oportunidade séria no Nápoles teria vingado, como vingou no Mónaco e, como espero, irá vingar no Benfica", diz Filipe Martins, que recorda a altura em que optou pela contratação do avançado brasileiro.



Bastou observar alguns vídeos para concluir que era um jogador "com grande potencial" e com valor acrescentado.

Carlos Vinícius, de 24 anos, está em Lisboa para assinar pelo Benfica. O ponta de lança chegou à Europa, proveniente do Grémio Anápolis, para reforçar o Real, em 2017/18. Marcou 20 golos, em 39 jogos. Foi contratado pelo Nápoles que na época passada o cedeu ao Rio Ave (20 jogos, 14 golos) e ao Mónaco (16 jogos, dois golos)