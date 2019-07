Filipe Martins não esconde ambição: "Só faz sentido o Feirense ser candidato a subir"

Não há rotundas, nem desvios, o Feirense assume-se como candidato à subida de divisão, mesmo tendo a noção de que esta "será, provavelmente, a época mais competitiva da história da II Liga". Filipe Martins sabe que os seus concorrentes estão a construir plantéis fortes, mas, sublinha, "só faz sentido o Feirense ser candidato a subir".

"Vamos encarar com naturalidade a candidatura à subida de divisão, sem medo de errar. Nem sequer ponho outro cenário. Não vale a pena estarmos com o discurso do 'vamos tentar'. O objetivo do Feirense só pode ser a subida de divisão, sabendo que será, provavelmente, a II Liga mais competitiva da história. Há muitas equipas a quererem o mesmo que nós, mas não vão contar com o Feirense como um candidato escondido. Seremos um candidato assumido", declara o treinador, classificando esta como "uma pressão positiva".

Filipe Martins está satisfeito com o trabalho realizado pela equipa na pré-temporada. O técnico alerta que a equipa "é praticamente toda nova", mas realça que se trata de um grupo de jogador "com muita ambição de levar o Feirense até à I Liga".

"Estamos a construir uma equipa muito competente para os objetivos a que o Feirense se propõe", conclui.