Alaphilippe vence contrarrelógio e consolida liderança do Tour

Julian Alaphilippe surpreendeu no contrarrelógio individual (CRI), em Pau, esta sexta-feira, e venceu a 13.ª etapa da Volta a França, consolidando a liderança da classificação geral individual.

O britânico Geraint Thomas (Team INEOS) era um dos favoritos para o CRI e esperava-se que ganhasse tempo a Alaphilippe, mas o francês da Deceuninck-Quick-Step não deixou. Com um tempo de 35 minutos e 14 segundos, no percurso de 27,2 quilómetros, o camisola amarela deixou Thomas a 14 segundos. O dia foi ingrato para o terceiro classificado, o belga Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), que perdeu a etapa no final, para Thomas e, depois, Alaphilippe, que o superou por 36 segundos.

Com isto, Alaphilippe consolida o primeiro lugar da geral, com 1m26s para Thomas. O holandês Steven Kruiswijk (Jumbo-Visma) subiu ao pódio, com 2m12s de desvantagem para o camisola amarela. O espanhol Enric Mas (Quick-Step) ascendeu ao quarto lugar, a 2m44s do líder, e Egan Bernal, que perdeu mais de minuto e meio no CRI, caiu de terceiro para quinto, a 2m52s.

Destaque, ainda, para o português Nelson Oliveira, que fez jus à fama de especialista no contrarrelógio, com um 11.º lugar na etapa, a 1m03s de Alaphilippe. José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi 116.º, a 4m36s, e Rui Costa (UAE Team Emirates) foi 136.º, a 5m07s. Apesar disto, e de ter caído para a 51.ª posição na geral, Rui Costa continua a ser o melhor português do Tour, a 35m04s da amarela. Oliveira é 94.º e Gonçalves é 128.º.

A 14.ª etapa, marcada para sábado, representa o primeiro grande teste à liderança de Alaphilippe. Apesar da curta distância (117,5 quilómetros), a tirada que parte de Tarbes tem um perfil montanhoso muito duro, com um prémio de montanha de primeira categoria, outro de segunda e, para fechar, a duríssima chegada a Tourmalet, com uma subida de mais de 23 quilómetros de categoria especial.