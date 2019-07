Víctor Valdés regressa ao Barcelona para treinar os juniores

Víctor Valdés, antigo guarda-redes, é o novo treinador de juniores do Barcelona, anunciou o clube nas redes sociais. O contrato é válido por uma temporada, com uma segunda de opção.

Aos 37 anos, Valdés regressa ao Barcelona, depois de ter terminado carreira em 2016/17, no Middlesbrough de Inglaterra. Na última temporada, treinou os juniores do ED Moratalaz, no primeiro trabalho como treinador.

Formado no Barcelona, Valdés representou a equipa principal entre 2002 e 2014, amealhando 539 jogos. Passou pelo Manchester United e Standard Liége, antes de terminar carreira no Middlesbrough.