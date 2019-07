Passes mais baratos em cinco cidades alentejanas. "Poupança pode chegar aos 500 euros/ano"

O mês de agosto arranca em Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, com novos tarifários nos passes rodoviários para as populações destes concelhos. Passam a pagar pelo passe, mensalmente, um máximo de 40 euros, nos percursos que forem efetuados na área destes municípios.

A medida, negociada no âmbito do Plano de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, foi concretizada através de um contrato assinado entre a Rodoviária do Alentejo e a Comunidade Intermunicpal do Alentejo Litoral (CIMAL), que integra estes cinco municípios.

“É um acordo que estabelecemos com a única operadora que está no Alentejo litoral e visa a redução tarifária de passes, numa primeira fase, dentro dos cinco municípios, abrangendo os alunos do secundário e as populações que utilizam várias modalidades de passe”, explica à Renascença Vítor Proença, o presidente da CIMAL.

A medida vai beneficiar os utentes que utilizam habitualmente os transportes da Rodoviária do Alentejo, ao promover poupanças para as famílias, salienta o também presidente da Câmara de Alcácer do Sal.

“Por exemplo, quem tem um passe de 45 euros passa a pagar 40, ou quem tem um passe de 90 passa, igualmente, a pagar 40 euros, mas quem paga, suponhamos, 38 euros pelo passe, mantém os mesmos 38 euros”, refere o autarca, adiantando que a poupança anual “pode chegar aos 500 euros para um número significativo de pessoas destes concelhos”.

O autarca sublinha ainda que haverá uma segunda etapa para aqueles que se deslocam destes concelhos para a área de Lisboa.

“Contamos partir para uma outra fase, em linha, para a Área Metropolitana de Lisboa, particularmente para Setúbal e Lisboa, dado que existem vários cidadãos que residem no litoral alentejano, mas deslocam-se com passe para trabalhar nesses concelhos”, admite, embora, neste caso, se esteja a falar “de valores muito mais elevados”, esclarece.

A medida agora implementada é de “extrema importância”, considera Vítor Proença, atendendo a que “melhora a mobilidade entre concelhos”, vai permitir “colocar no bolso das pessoas mais rendimentos”, e é benéfica do ponto de vista ambiental, pois “muitos cidadãos vão deixar de usar o seu próprio automóvel”.

Para acederem aos novos tarifários já em agosto, os utilizadores da Rodoviária do Alentejo vão ter de fazer o seu registo, até 24 de julho, preenchendo um formulário disponível da página web da CIMAL ou nas próprias instalações desta comunidade intermunicipal.