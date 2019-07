Parlamento recomenda estudo sobre sesta nas creches

O Parlamento aprovou esta sexta-feira uma recomendação do PCP para que seja estudada a possibilidade de se introduzir a sesta no pré-escolar. Tanto o PCP como o PAN tinham apresentado propostas sobre o tema, mas a última, que recomendava ao executivo que avançasse já com a medida, foi chumbada em plenário.

A iniciativa do PCP recomenda ao governo que estude a possibilidade “auscultando a comunidade educativa, os profissionais nas áreas da educação, pedagogia, saúde e ciências sociais, as organizações representativas dos trabalhadores e os pais, as famílias e suas associações".



A recomendação só recebeu votos contra da bancada socialista.

Já o PAN, que viu o seu diploma chumbado, queria que o Governo proporcionasse “as condições adequadas, nomeadamente leito/colchão, ambiente calmo, escuro, com temperatura adequada, limitação de ruído e com vigilância, a todas as crianças em idade pré-escolar”. No projecto deste partido vinha ainda a sugestão de que “cada criança tivesse um plano individual de sesta”.

Os dois partidos citavam o parecer da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que diz existirem evidências científicas de que a sesta ajuda a dormir com qualidade e o número de horas recomendado.