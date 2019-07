Mais de 100 bombeiros combatem incêndio em Odivelas

Mais de 100 bombeiros continuavam, esta sexta-feira à tarde, mobilizados na Serra da Luz, junto à estação de metro do Senhor Roubado, em Odivelas, após um fogo ter deflagrado naquela zona da Grande Lisboa.

De acordo com informações da Proteção Civil, por volta das 17h15 as chamas estavam a ser combatidas por 108 operacionais, apoiados por 29 veículos e já sem qualquer meio aéreo, depois de um ter estado mobilizado no local desde as 15h30.

De acordo com o CDOS de Lisboa, o alerta foi dado às 15h22, estando as chamas a consumir uma zona de mato. Não há, para já, informação sobre habitações em risco.



[Atualizado às 17h15]