Tondela anuncia Jonathan Toro

O Tondela anunciou a contratação do avançado Jonathan Toro, proveniente do Huesca. O hondurenho de 22 anos chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

Toro brilhou na última temporada, principalmente na primeira metade da temporada no Varzim, onde apontou oito golo em 21 jogos. Em janeiro trocou o clube poveiro pela Académica, onde somou mais dois golos.

O médio é o oitavo reforço da equipa, depois de Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares, Manu Sánchez, Philipe Sampaio, Filipe Ferreira e Richard Rodrigues.