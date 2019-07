Travessia Barreiro-Lisboa este sábado só a partir das 15h

Leia também:

As travessias entre Barreiro e Lisboa vão voltar a sofrer perturbações este sábado. De acordo com uma nota publicada no site da Soflusa esta sexta-feira, o serviço de transporte apenas será assegurado a partir das 15h00 amanhã.

Assim, no sentido Barreiro-Terreiro do Paço, os barcos só circulam das 00h05 à 1h30 da manhã e, depois, das 15h00 às 23h30. No sentido oposto, haverá barcos das 00h00 às 2h00 e, depois, das 15h25 às 23h30.

Segundo a nota publicada no site da empresa, as perturbações no serviço devem-se à falta de mestres para as embarcações.

A Soflus alerta ainda que os terminais estarão encerrados até 15 minutos antes do primeiro embarque.

Em alternativa, a Transtejo vai reforçar a ligação fluvial do Seixal durante o período da manhã, com a primeira carreira, entre o Seixal e o Cais do Sodré, às 5h30.