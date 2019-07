Nuremberga anuncia contratação de Iuri Medeiros

O Nuremberga anunciou a contratação de Iuri Medeiros, que termina uma longa ligação com o Sporting.

O extremo português assina um contrato de quatro épocas com o clube alemão, que disputará na próxima época a segunda divisão, após ter sido despromovido da Bundesliga.

"O Nuremberga é um grande clube na Alemanha e que merece estar na Bundesliga", disse, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube.

Iuri Medeiros, de 25 anos, será o camisola 40 do clube alemão, na sua terceira experiência no estrangeiro, depois do Génova e o Légia de Varsóvia, na última temporada.

O extremo deixa o Sporting com 11 jogos e um golo apontado pela equipa principal, na época 2017/18. Esteve ainda emprestado ao Arouca, Moreirense e Boavista.

Os clubes acordaram não tornar público o valor da transferência. A imprensa portuguesa e alemã fala em três milhões de euros, sendo que os leões reservam 10% de uma futura transferência.