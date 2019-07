Plantel do Moreirense deseja sorte a Halliche para a final da CAN

A estrutura e plantel do Moreirense deixaram uma mensagem para Rafik Halliche, que disputa, esta sexta-feira, a final do Campeonato das Nações Africanas.

O defesa-central argelino ainda não se juntou à pré-temporada devido à boa campanha da Argélia na prova africana. Num vídeo nas redes sociais, toda a estutura e plantel do clube desejaram sorte ao argelino, na voz do capitão João Aurélio, que até brincou com o colega de equipa.

"Grande Rafik, estamos todos contigo. Queremos dar-te aquela força que precisas. Todos juntos somos mais fortes, queremos essa vitória e não te esqueças que o prémio é para dividir por todos", disse o capitão.

A Argélia defronta o Senegal, esta sexta-feira, às 20h00.