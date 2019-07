Vistos para iranianos passam a ser emitidos por Espanha

A emissão de vistos Schengen solicitados à Embaixada de Portugal no Irão vai passar a ser assegurada pela Embaixada de Espanha no mesmo país, até ao final de 2019. A informação foi avançada esta sexta-feira em comunicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Na terça-feira, o Governo português confirmou a suspensão da autorização de vistos a cidadãos do Irão por questões de segurança, sem, no entanto, explicar as razões da decisão.

No mesmo dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, explicou que toda a secção consular da Embaixada portuguesa em Teerão suspendeu trabalhos, funcionamento esse que seria retomado “tão brevemente quanto possível”.

Num comunicado posterior, foi ainda frisado que a decisão não estava relacionada com uma “avaliação sobre as condições gerais de segurança na República do Irão, ou de qualquer outro aspecto de natureza institucional ou política”.

Esta sexta-feira, o MNE explica que “tem procurado meios alternativos para garantir a emissão dos documentos indispensáveis à circulação de pessoas” e que, de acordo com a “política comum de vistos da UE”, os Estados Membros “poderão representar, para efeitos de emissão de vistos Schengen, outros países da UE”.

Há uma “tradição de representação recíproca entre os Estados Membros da UE em várias dezenas de países”, justifica o MNE, que acrescenta que, em “casos de manifesta urgência” os pedidos podem ser “encaminhados para a rede consular portuguesa noutros países da região”.